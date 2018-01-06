Работники испанской компании будут получать зарплату в биткоинах

В организации сообщают, что такое решение обусловлено тем, что биткоин «продолжает бить рекорды по котировкам», несмотря на многочисленную критику. Руководство компании отмечает, что нет никаких признаков, которые указывали бы на скорую остановку роста стоимости биткоина.

В офисах компании уже установлены банкоматы для биткоинов, а также созданы виртуальные кошельки для этой криптовалюты.

Repara tu Deuda, которая недавно перенесла головной офис из Сабаделя (Барселона) в Мадрид на фоне политического кризиса, специализируется на операциях, связанных с оплатой долгов.