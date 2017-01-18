Прогноз МВФ: Испания станет европейским лидером по темпам роста экономики

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал свой прогноз касательно будущего испанской экономики в наступившем году, который оказался несколько более оптимистичным, нежели сделанные всего три месяца назад заявления. МВФ предсказывает рост ВВП на 2,3%, что на 0,2% больше, чем говорилось в октябре. Если этот показатель будет достигнут, то Испания войдет в число европейских лидеров по темпам роста экономики. Среди других развитых стран аналогичные прогнозы действуют только в отношении США.

В свою очередь, в Германии и Великобритании ожидается рост на 1,5%, а во Франции – на 1,3%. В сравнении с такими странами, как Италия и Япония, ожидаемый уровень роста экономики оказался выше примерно в три раза.

В целом МВФ считает, что в развивающихся странах произойдет рост приблизительно на 4,1%, в то время как в развитых государствах эта цифра составит 1,9%, а на глобальном уровне – 3,4%.

В следующем году Испания вновь может занять первое место в Европе по уровню роста (+2,1%), однако при этом разрыв с прочими соседями по региону сократится. Так, в Германии и Франции произойдет рост примерно на 1,5%, что в два раза больше, чем в Италии, а экономика Великобритании вырастет на 1,4%. США, в свою очередь, ждет рост на 2,5%. В развитых странах уровень роста составит 2,4%, в развивающихся – 4,8%, а в целом по миру – 3,6%.