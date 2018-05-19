Пробковая кора принесёт каталонцам 5 миллионов евро

В этом году в регионе планируется получить 4 тысячи тонн пробки, на 10% больше, чем в предыдущие годы. По подсчётам производителей этого материала, доходы от сбора пробки составят около 5 миллионов евро.

Как отмечают поставщики древесины, пробки для вина и других напитков из натуральных материалов вновь набирают популярность. По их словам, производители бутылочных пробок всё чаще останавливают свой выбор на каталонском пробковом дубе, многие уже сделали предзаказ на продукцию.

В настоящее время в Каталонии насаждения пробкового дуба занимают более 60 тысяч га. Местные власти на фоне возросшего интереса к каталонской пробке также работают над подготовкой мер по восстановлению лесов и созданию устойчивых условий для их развития.