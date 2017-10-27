Последние показатели безработицы в Испании оказались самыми низкими с конца 2008 года

Количество безработных в Испании в третьем квартале года сократилось на 4,6% по сравнению с предшествующим триместром, опустившись до отметки в 3 731 700 человек, и этот показатель стал самым низким с конца 2008 года. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на данные Национального института статистики (INE).

Что касается создания рабочих мест, то в период с июля по сентябрь их число выросло на 235 900 (+1,2%), благодаря чему численность трудоустроенного населения впервые с третьего квартала 2009 года превысила 19 миллионов человек. Таким образом, на сегодняшний день в стране работает 49,27% населения.

Уровень занятости за последний год вырос на 521 700 человек (+2,8%). К концу сентября в стране насчитывалось 22 780 900 экономически активных жителей (58,9% от общей численности населения), из которых 19 049 200 были трудостроены и еще 3 731 700 были зарегистрированы на бирже труда.

Из 235 900 новых рабочих мест, созданных в третьем квартале, на долю частного сектора пришлись 177 600 (+1,1%), а на долю государственного – 58 300 (+1,9%). За год эти цифры составили 463 500 и 58 200 соответственно.

С точки зрения гендерного разделения уровень безработицы снизился как среди мужчин, так и среди женщин – на 90 700 человек в первом случае (-4,7%) и на 91 900 во втором (-4,5%). Общее число нетрудоустроенных жительниц страны составило 1 921 100 человек, и этот результат можно считать положительным, так как данный показатель не опускался ниже отметки в 2 миллиона с конца 2009 года.

Что касается деления по национальностям, то среди испанцев уровень безработицы снизился на 4,9%, или 160 900 человек, а среди иностранцев – на 3,4%, или 21 700 человек. В первой категории нетрудоустроенными являются 15,5% ее представителей, а во второй – 22,7%.

Среди различных секторов экономики показатели безработицы повысились в первую очередь в группе ранее нигде не работавших жителей страны (+2,7% в среднегодовом выражении, или 11 400 человек), в отрасли строительства (+3%, 4200 человек), а также в сфере сельского хозяйства, где отрицательная динамика оказалась наиболее выраженной: здесь число нетрудоустроенных работников выросло на 14,1%, или 29 100 человек. Самое заметное снижение уровня безработицы, напротив, произошло среди лиц, не работавших более года (-6,6% в среднеквартальном выражении, или 114 900 человек), а также в областях услуг (-7,7%, 96 800 человек) и промышленности (-9,1%, 15 600 человек).

Общее количество наемных работников в Испании в третьем квартале выросло на 216 400 человек (+1,4%). Среди обладателей бессрочных трудовых контрактов наблюдался рост на 0,6% (67 500 человек), а среди временных сотрудников – на 3,5% (148 900 человек). При этом все созданные в указанный период рабочие места подразумевали полную занятость, в то время как упраздненными оказались 144 300 места с частичной.

Наконец, количество индивидуальных предпринимателей в третьем триместре выросло на 0,7% и достигло отметки в 3 136 200 человек.