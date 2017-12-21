Полиция Испании раскрыла новую схему отмывания китайских капиталов через шоппинг

В рамках операции Shopping испанская полиция обнаружила новую схему отмывания средств, известную под названием «дайгоу», которой пользовались китайские предприниматели. Как сообщает газета 20 Minutos, суть метода ее заключалась в покупке товаров премиум-класса на территории Испании и их последующей продаже через Интернет участникам преступной сети в Китае.

В роли посредников обычно выступали китайские студенты, которые получали деньги от других проживающих на территории Испании соотечественников, связанных с мошеннической сетью. Агенты приобретали товары класса «люкс» и затем продавали их участникам схемы через специализированные китайские Интернет-площадки. Эта схема помогала им избежать уплаты налогов. Получив свою комиссию, посредники клали оставшуюся сумму на счета, зарегистрированные в Китае на имя проживающих в Испании предпринимателей, которые изначально передавали им деньги наличными. Таким образом, все банковские операции производились на территории Китая, и из-за этого испанская казна теряла крупные суммы.

В рамках операции Shopping в Севилье, Барселоне, Пальме-де-Майорка, Аликанте, Валенсии, Лас-Пальмасе, на Тенерифе, в Ла-Корунье, Гипускоа, Бискайе, Бургосе и Торремолиносе было произведено 104 задержания и 19 обысков. Еще 15 офисных и складских помещений обыскали в промышленной зоне Кобо-Кальеха в Фуэнлабраде (Мадрид). Помимо этого, правоохранительные органы изъяли более 2,5 миллионов евро наличными, 12 автомобилей и огромное количество товаров класса «люкс».