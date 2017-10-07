Под Мадридом построят торговый центр для тех, кто ненавидит шопинг

Фонд Merlin намерен создать принципиально новое торговое пространство с прицелом на клиентов, избегающих традиционных торговых центров и в большей степени привыкших к онлайн-шопингу. Как сообщает издание Cinco Días, компания намерена вложить 30 миллионов евро в комплекс X-Madrid, который откроется в мадридском пригороде Алькоркон еще до наступления следующего Рождества.

Здание, в котором он разместится, было унаследовано Merlin вместе с другими активами компании Metrovacesa в 2016 году. Ранее в нем располагался торговый центр Opción, закрывшийся 7 лет назад. Прежние владельцы пытались вновь ввести его в эксплуатацию за счет гастрономических проектов или размещения супермаркетов, однако эта идея не увенчалась успехом.

Площадь нового пространства составил 39 000 квадратных метров. Около 2/3 ее будет отведено спорту, гастрономии и развлечениям. В частности, авторы проекта планируют оборудовать зоны для игры в пляжный воллейбол, паркура, кроссфита, велосипедов BMX или дайвинга. В последней будет установлен единственный в Испании искусственный колодец для погружений, интегрированный в пространство торгового центра. Помимо этого, в X-Madrid появятся скалодром, зона для серфинга, торговые точки автомобильных концернов с возможностью тест-драйва и кинотеатры с приватными сеансами, диванами и собственным кейтерингом. Отдельный сектор будет отведен зимним видам спорта.

Что касается гастрономической зоны, то в ней разместятся бургер-бар премиум-класса, заведения азиатской кухни и пляжный клуб.

Ритейл, в свою очередь, будет представлен магазинами городской моды, подобными тем, что можно встретить на столичной улице Фуэнкарраль. 70% площадей уже закреплены за будущими арендаторами. Крупных сетей уровня масс-маркет среди них не будет.