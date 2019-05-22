Первый урожай: в продажу поступила знаменитая черешня из Эстремадуры

В продажу поступила первая партия черешни из долины Валье-дель-Херте (Valle del Jerte) в Эстремадуре. Первые в этом году сертификаты на днях выдал нормативный совет региона.
В долине Валье-дель-Херте черешня выращивается традиционным способом без использования всевозможных химикатов, в результате чего она приобретает уникальный вкус и обладает высоким содержанием витаминов и полезных веществ. После тщательного отбора и жесткого контроля качества только лучшие ягоды отмечают знаком качества "Гарантия подлинности происхождения" (D.O.) Cereza del Jerte.
Найти черешню, отмеченную знаком D.O. Cereza del Jerte, просто – каждая коробка отмечена соответствующей наклейкой.Темы: Бизнес