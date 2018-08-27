Парк электромобилей растёт в Аликанте

За год в Аликанте продажи электрических автомобилей увеличились почти втрое. В первые 7 месяцев 2018 года в провинции было зарегистрировано больше электромобилей, чем за весь прошлый год.

С начала 2018 года в Аликанте появилось 144 электромобиля, в то время как за аналогичный период 2017 года количество составило 57. В общей сложности, по данным Генеральной дирекции транспорта, в прошлом году было зарегистрировано 135 автомобилей с электрическим двигателем.

Тем не менее, в Ассоциации пользователей электрических автомобилей считают показатели недостаточно высокими и отмечают, что в Аликанте пока не хватает зарядных устройств для электрических транспортных средств. К тому же, специалисты считают, что местные жители мало осведомлены о преимуществах таких автомобилей.

В провинции в общей сложности работает 398 электрозаправок, которые включают как устройства, расположенные в общественных местах, так и на частной территории.

В Аликанте и Эльче пунктов зарядки всего насчитывается 60, но на улицах их гораздо меньше. Так, в Эльче вовсе нет возможности зарядить электромобиль на улице, но специальные розетки установлены в коммерческих центрах.

В Бенидорме – 4 пункта зарядки, а в ближайшее время планируется добавить ещё семь. На улицах Алькоя – 7 электрозапровок.

В ассоциации отмечают, что в настоящее время многие модели электромобилей могут проехать до 300 км в автономном режиме. Кроме того, по словам экспертов, при использовании электрических двигателей заправка обходится в несколько раз дешевле по сравнению с обычным топливом. К тому же, при покупке электромобилей предоставляются налоговые льготы для уплаты дорожного сбора и другие скидки.