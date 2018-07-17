Oracle откроет офис в Torre Glòries в Барселоне

Транснациональная технологическая корпорация Oracle объявила о своём приходе в Барселону. IT-гигант откроет офис по соседству с Facebook в небоскрёбе Torre Glòries, также известном как Башня Агбар.

Как сообщает газета Expansión, компания приняла решение перенести офис в Torre Glòries после того как в 2015 году здание опустело из-за переезда предыдущих владельцев, компании Agbar, в Свободную экономическую зону. Таким образом, башня постепенно превращается в центр технологий.

В столице Каталонии обоснуются сотрудники Oracle NetSuite – подразделения, которое специализируется на облачных технологиях и платёжных системах. Компания арендовала площадь 3500 квадратных метров и займёт 3 этажах небоскрёба.