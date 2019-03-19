Одежду Zara можно будет персонализировать

Услуга предполагает нанесение вышивки с текстом по желанию клиента на девять моделей линии Trafaluc, включая куртки, шорты, брюки и юбки. Вышитое слово должно содержать не более 11 символов. При этом составлен перечень из 1000 слов, которые не могут быть использованы из-за своего оскорбительного характера. Покупатели смогут выбрать место нанесения вышивки, шрифт и один из шести вариантов цвета ниток.

Персонализированные предметы одежды не подлежат возврату. Услуга будет доступна в онлайн-магазинах в Великобритании, Италии, Нидерландах и Испании, а также в трёх обычных магазинах: в Галерее Витторио Эмануэле в Милане, на площади Каталонии в Барселоне и на торговой улице Калверстрат в Амстердаме. В случае онлайн-заказа вышивку будут наносить на фабрике в Гвадалахаре, а в магазинах для этого установят специальные вышивальные машины.

Услуга будет предоставляться бесплатно. Если инициатива будет успешной, её могут распространить и на другие магазины группы.