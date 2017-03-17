Обвиняемый в мошенничестве испанский олигарх выставил на продажу яхту - одну из крупнейших в стране

Одна из крупнейших яхт, находящихся в собственности у испанских подданных, выставлена на продажу за 29 миллионов евро. Как сообщает El Confidencial, судно Steel, собственником которого является Хосе Мария Аристраин де ла Крус, также можно взять в аренду за 210 000 евро в неделю. Яхта была спущена на воду в 2009 году. Решение о продаже связано с тем, что ее заказчик, один из самых состоятельных жителей Испании, в настоящее время проходит в качестве обвиняемого по делу о налоговом мошенничестве. Аристраин де ла Крус должен выплатить залог в размере 750 миллионов евро до начала судебного процесса.

Строительство яхты, которая ходит под флагом островов Кайман, началось около десяти лет назад. Оно было оплачено компанией, зарегистрированной на Виргинских островах. Владелец яхты является одним из основных акционеров металлургической компании Arcelormittal.

"Общая сумма затрат на строительство Steel в период с 2006 по 2009 годы составила 26 238 776 евро", - гласит обвинительный документ, составленный судом муниципалитета Посуэло-де-Аларкон. С учетом расходов на содержание и топливо яхта обошлась своему владельцу в 32 768 855 евро. Государственная казна обвиняет Аристраина в неуплате налогов на сумму 210 миллионов евро посредством симуляции постоянного проживания в Швейцарии и сокрытия акций в Люксембурге. Прокуратура требует для него тюремного заключения сроком на 64 года за совершение 15 налоговых преступлений, а также выплаты компенсации в размере 1,4 миллиарда евро, из которых 210 миллионов приходятся на долю непосредственно неуплаченных налогов, а остальную сумму составляют штрафы.

Отделкой яхты занималась британская верфь Pendennis по проекту бюро Liebowitz & Pritchard, которое до сих пор упоминает Steel в своих каталогах и на международных выставках. За прошедшие годы судно видели пришвартованным у берегов Гибралтара, Кубы, Сардинии, Лазурного берега и Балеарских островов. Источники в секторе оценивают расходы на его содержание примерно в 500 000 евро в год.

Недавно яхта была выставлена на продажу на специализированных эксклюзивных сайтах. Брошюра брокерского агентства гласит, что Steel рассчитана на 12 приглашенных, которые могут разместиться в 6 каютах, а также на 12 членов экипажа. На борту есть джакузи, караоке и две прачечных. В оформлении интерьера использованы кубинское дерево и мрамор. Каюты оснащены планшетами iPad, а гостиную по желанию можно превратить в кинотеатр.

Выход яхты на рынок совпал по времени с юридическими проблемами Аристраина. В ноябре суд обвинил его в налоговых преступлениях и предписал внести залог в размере 750 миллионов евро. Предприниматель обжаловал это постановление в суде Мадрида, однако тот оставил его неизменным. Подобное решение может стать серьезной угрозой для состояния Аристраина, которое журнал Forbes оценивает в 650 миллионов евро. На момент начала расследования в 2006 году, еще до падения акций Arcelormittal, эта цифра составляла 1,22 миллиарда евро.