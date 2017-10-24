Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%

В августе оборот ресторанного сектора Испании вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что произошло во многом благодаря росту продаж в барах на 5,5% за счет наплыва туристов. Подобные данные, полученные Национальным институтом статистики, свидетельствуют как о восстановлении потребления, которое началось два года назад, так и о широко известном пристрастии испанцев к общепиту: когда у жителей страны есть деньги, обедать и ужинать они предпочитают за пределами дома, пишет El Mundo. По этой же причине Испания занимает первое место в мире по числу заведений ресторанного типа на душу населения – по одному примерно на 175 человек. Согласно сведениям консалтинговой компании Nielsen, в Испании на сегодняшний день насчитывается больше баров, чем в США.

В конце прошлого года эксперты вышеупомянутой компании уже говорили о росте числа новых баров и рестранов. По состоянию на конец 2016-го в стране насчитывалось 244 088 традиционных заведений (дневных и ночых баров, отелей и ресторанов), а также 7 416 точек, работающих по системе франчайзинга.

По данным INE, число рабочих мест в гостинично-ресторанном бизнесе с начала года выросло на 2,6%. Оборот, как говорилось ранее, увеличился на 4,1%. В целом рост в секторе услуг наблюдается уже 4 года подряд.