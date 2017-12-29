Объем инвестиций в отели Испании превысил 3,2 миллиарда евро

Согласно предварительным прогнозам, суммарный размер инвестиций в гостиничный сектор Испании в этом году достигнет рекордной отметки свыше 3,2 миллиарда евро, что подразумевает рост на 45% по сравнению с 2016-м и на 25% по сравнению с 2015-м. Как сообщает сайт Idealista, в число крупнейших сделок последних месяцев вошли передача 14 активов компании HI Partners, которые банк Sabadell продал фонду Blackstone за 630 миллионов евро, а также покупка легендарного здания Edificio España в Мадриде сетью отелей Riu за 380 миллионов.

В уходящем году гостиничный сектор стал одним из основных двигателей сферы инвестиций в недвижимость: так, его доля на рынке составила 30%, и этот показатель уступает только результатам ритейл-сегмента. За первое полугодие в отели страны было вложено 1,655 миллиарда евро.

Основная масса крупных сделок пришлась на долю Мадрида и Барселоны: в их гостиницы было вложено 19% и 12% от общего объема средств. Внимание инвесторов также привлекли Валенсия, Севилья и Бильбао. Что касается традиционных отпускных направлений, то здесь лидирующие позиции занимают Канары, Андалусия и Балеарские острова, в гостиницы которых было вложено 23%, 13% и 9% соответственно.

В общей сложности с января по ноябрь текущего года было совершено 94 операции подобного рода, в ходе которых владельцев сменили 109 отелей. Наряду с вышеупомянутой передачей активов HI Partners, еще одной крупной сделкой стала июньская продажа портфеля гостиниц сети Meliá на Ибице, Лансароте и в Торремолиносе компании London & Regional за 230 миллионов евро.

В следующем году объемы инвестиций могут оказаться еще более внушительными в случае успешного исхода сделки по покупке группы компаний NH Hotel Group холдингом Barceló за 2,48 миллиарда евро. Результатом может стать появление на рынке страны единого лидера, в чьем распоряжении окажутся 600 отелей на 109 000 номеров.