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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Нынешний рождественский сезон станет для сегмента торговли самым успешным с начала кризиса

          Нынешний рождественский сезон станет для сегмента торговли самым успешным с начала кризиса

          15:50 28.12.2017

          Нынешний праздничный сезон станет для сектора торговли одним из самых успешных с момента начала кризиса, пишет El Mundo. По данным консалтинговой компании Nielsen, продажи в продовольственном сегменте вырастут примерно на 3%, в то время как эксперты Ассоциации дистрибьюторов, точек самообслуживания и супермаркетов (Asedas) говорят о 3-5%. Для сектора потребительских товаров это довольно значительный рост, так как обычно он крайне стабилен и не отличается столь выраженной динамикой.

          Общая стоимость товаров, которые будут проданы в праздничный сезон, составит 11,5 миллиардов евро, что эквивалентно 20% общего оборота за весь год. Генеральный директор Asedas Игнасио Гарсия Магарсо выразил надежду на то, что рождественская кампания подтвердит наблюдавшуюся в этом году тенденцию к восстановлению потребительского сектора. 

          Средний размер чека в зимние праздники примерно на 12% превышает суммы, которые жители Испании тратят в остальные месяцы года. Значительная часть бюджета – около четверти – уходит на подарки. 

          Кроме того, ожидается, что в этом году также будут побиты рекорды в сегменте онлайн-продаж. Многочисленные исследования подтверждают факт их роста в рождественские недели. По данным портала Showroomprive, почти 30% испанцев совершат более 75% покупок через Интернет. Для страны, где электронная торговля пока не столь развита, как в соседних Великобритании или Франции, это довольно значимый факт, свидетельствующий о постепенной консолидации отрасли. Особенно популярной опцией оказалась покупка игрушек через Интернет: объем их продаж через данный канал в прошлом году вырос на 60%, и ожидается, что в этом году подобная динамика усилится. 

          Аналогичные данные приводит и консалтинговая компания Deloitte. По ее сведениям, 25% бюджета, выделенного жителями страны на рождественские покупки, будет потрачено в режиме онлайн. Эта цифра на 10% превышает прошлогодние показатели. В свою очередь, исследование сервиса TrustedShops подтвердило, что объемы продаж через Интернет в преддверии Рождества увеличились на 63%. 

          Подобная популярность обусловлена целым рядом факторов, в том числе простотой и безопасностью заказа: покупатели экономят время и могут не стоять в очереди, а забрать покупку в наиболее удобный для себя день и в подходящем месте. Наряду с этим, крупные игроки сектора предлагают крайне конкурентоспособные цены и стремятся сделать покупку максимально приятным для клиентов опытом: так, в предпраздничные дни сеть точек выдачи заказов Amazon была расширена и включила в себя ряд АЗС и супермаркетов. Кроме того, продолжает работу и более привычная служба доставки на дом, которой также располагают сеть магазинов игрушек Toys'R'Us, гипермаркет Carrefour, универмаг El Corte Inglés и другие торговые сети. 

          Согласно сведениям, приведенным в докладе Showroomprivé, испанцы намерены потратить на подарки от 100 до 300 евро. Deloitte называет сумму в 633 евро, однако эта цифра также включает в себя затраты на продукты и поездки. 

          Темы: Бизнес

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