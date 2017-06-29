Новый бизнес в Испании - разведение эдельвейсов

Эдельвейсы, или "снежные цветы", как их называют в Испании, имеют ряд полезных свойств, благодаря которым их используют при производстве косметики. а также в лечебных целях. Они находятся под угрозой исчезновения, поэтому собирать эдельвейсы в дикой природе строго запрещено. Как сообщает La Vanguardia, компания Taüll Orgànics нашла выход из ситуации и занялась разведением этих цветов. Ежегодно фирма выращивает 3 000 растений, и к сентябрю эту цифру планируется увеличить в два раза, чтобы диверсифицировать ассортимент продукции. "Мы производим различные товары для здоровья и красоты, в том числе противовоспалительные мази. Для этого используются различные растения, в некоторых случаях в том числе и эдельвейсы", - рассказала Ана Сирвент, владелица компании Taüll Orgànics. Фирма также известна тем, что ей удалось восстановить посадки арники в районе Альта-Рибагорса.

По словам Марии Хосе Алонсо, фармацевта и члена Испанского общества фитотерапии, в последнее время эдельвейсы высоко ценятся в косметической промышленности благодаря увлажняющим свойствам их экстракта. "По всей видимости, они воздействуют на энзимы, которые разрушают в коже гиалуроновую кислоту и коллаген", - говорит Алонсо. Эксперт отметила, что на данный момент эдельвейсы используются только в производстве только в зонах их выращивания, поэтому поступающие сведения об их пользе очень разнообразны. "Эти цветы также содержат танины, поэтому их используют при приготовлении чаев для борьбы с диареей и воспалениями ревматического характера. В Альпах такие чаи смешивают с медом и молоком и принимают при изжоге. Кроме того, смесь эдельвейса с другими травами используется для лечения кашля", - объяснила Алонсо.

По сведениям Совета по вопросам планирования территорий и устойчивого развития, в Каталонии эдельвейс (Leontopodium alpinum) находится под защитой с 1984 года. Размер штрафов за нарушения, связанные с находящимися под угрозой исчезновения видами фауны, варьируются от 100 до 200 000 евро.