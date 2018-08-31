Названы испанские улицы с самой дорогой арендой коммерческих помещений

Агентство Savills Aguirre Newman представило доклад о самых дорогих улицах в городах Испании с точки зрения аренды помещений для торговли и другой коммерческой деятельности.

Самые высокие ставки арендной платы для коммерческих помещений – на улице Порталь-дель-Анхель в Барселоне. В первом полугодии 2018 года средняя стоимость квадратного метра здесь составляла 285 евро в месяц. Для сравнения: в прошлом году ставка находилась на уровне 280 евро, в 2016 – 270 евро.

Второе место занимает улица Пресьядос в центре Мадрида, которая соединяет две главные торговые артерии столицы: Гран-Виа и Пуэрта-дель-Соль. Аренда помещения под магазин обходится в 277 евро в месяц за квадратный метр. По данным агентства, за два года цены на самой дорогой столичной улице выросли на 2,6%.

В пятёрку улиц с самой высокой арендой в крупнейших испанских городах вошли также Пасео-де-Грасиа в Барселоне (260 евро за м2 в месяц), Серрано (246 евро за м2 в месяц) и Гран-Виа (240 евро за м2 в месяц) в Мадриде.