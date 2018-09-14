Названы цены на новые айфоны в Испании

Компания Apple обновила на этой неделе каталог своей продукции, доступной к покупке в Испании. Моделей iPhone X, 6S, 6 и SE в нём больше нет.

В общей сложности на официальном сайте компании представлены 17 моделей iPhone, на одну больше, чем в прошлом году. В их числе новинки: три версии iPhone Xs, Xs Max и Xr.

Цены на новые мобильные устройства варьируются от 859 евро за базовую версию iPhone Xr с 64 ГБ памяти до 1659 евро за iPhone Xs Max с 512 ГБ, который стал самым дорогим в истории компании.

iPhone X стал первым смартфоном, который Apple сняла с продажи спустя менее года с момента запуска на рынок. Эту модель, а также iPhone 6, iPhone 6S и iPhone SE отныне нельзя приобрести в фирменном магазине, они будут доступны исключительно у дистрибьюторов.

С приходом новых моделей подешевели iPhone 7 и 8. Цена на седьмую модель с 32 ГБ памяти снизилась с 639 до 529 евро, 7 Plus – с 779 до 659 евро. iPhone 8 64 ГБ подешевел до 689 евро, 8 Plus – до 799 евро.