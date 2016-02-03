Национальный морской конгресс пройдет в Испании 10 и 11 мая

10 и 11 мая в Картахене (Мурсия) пройдет третий Национальный морской конгресс, сообщают информагентства Испании со ссылкой на муниципальные источники.

В минувший четверт мэр города Хосе Лопес встретился с предедателем Королевской военно-морской лиги Хуаном Диасом и его региональным представителем Диего Варелой. Во Дворце мэрии они представили мероприятие широкой публике.

Диас отметил важность данного мероприятия для Картахены с точки зрения позиционирования себя как крупного средиземноморского порта. Программа конгресса включит в себя серию выступлений, посвященных различным видам флота, в т.ч. торговому, спортивному, портовому и рыболовецкому, а также судостроительству и всему морскому сектору Испании в целом.

Лопес выразил поддержку и благодарность Королевской военно-морской лиге, т.к. конгресс позволит порту Картахены занять лидирующие позиции на национальном и международном уровнях. Он также подтвердил, что мэрия поддержит все запланированные мероприятия.

Конгрсс пройдет на факультете предпринимательских наук Политехнического университета Картахены. Дополнительную информацию о нем можно получить на сайте лиги.