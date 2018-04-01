На трассе Мадрид-Валенсия появится заправка для электромобилей

В Кастилье-Ла-Манче была согласована установка первого пункта быстрой автоматической зарядки для электрических автомобилей.

Инициатива принадлежит компании Tesla Spain. Станции для зарядки электромобилей появится на 175-ом километре трассы A-3 Мадрид-Валенсия, неподалёку от Аталая-дель-Каньявате (Куэнка). Как сообщает Совет Кастильи-Ла-Манчи, они дополнят имеющееся на автомобильной заправке оборудование.

На заправке будет установлен трансформатор мощностью 630 кВА и пять зарядных устройств, из которых электроэнергия будет поступать в десять «колонок» для электромобилей.