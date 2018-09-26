На Тенерифе объявили тендер на покупку трёх казино

Власти Тенерифе объявили о проведении конкурса среди инвесторов на покупку трёх казино, которые находятся в госсобственности. Как сообщается в Официальном вестнике провинции, за 24,9 млн евро можно приобрести игорные заведения на пляже Playa de las Américas, в районе Taoro и в столице острова.

В администрации сообщили, что средства, вырученные от продажи заведений, пойдут на финансирование социальной инфраструктуры на острове. Власти подчёркивают, что таким образом они расставляют приоритеты.

От участников тендера требуется предоставить проект инвестиций, связанный с туризмом. Он должен быть реализован в одном из трёх муниципалитетов, где находятся казино: Адехе, Пуэрто-де-ла-Крус или Санта-Крус. Минимальная сумма инвестиций составляет 4,5 млн евро. Проект может включать как создание новых объектов, так и восстановление имеющихся построек. Кроме того, условия предполагают срок реализации в четыре года, а также содержат требование о том, чтобы проект был связан с казино, не исключая при этом другие виды туристической деятельности. К тому же, инвестору предстоит в обязательном порядке взять на себя ответственность за персонал трёх заведений, который в общей сложности составляет 121 человек.

Несколько лет назад администрация уже пыталась продать казино на пляже Playa de las Américas, но безуспешно.