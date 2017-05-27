На Майорку привезли 35 тысяч тонн песка из Сахары

Судно Southwester с 35 тысячами тонн песка из Западной Сахары прибыло в порт Пальмы.

Как сообщают информационные агентства Испании, Балеарская ассоциация друзей народов Сахары выступила против вывоза песка из пустыни и обратилась к властям с требованием приостановить эту деятельность.

В свою очередь, советник по вопросам охраны окружающей среды Висенс Видаль отметил, что процесс перевозки песка контролировался, и опроверг тот факт, что он мог быть использован на каком-либо из пляжей острова.