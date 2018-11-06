На фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки из-за недовеса

Гражданская гвардия объявила о проведении внеплановых проверок на фабриках по производству оливкового масла в Хаэне, чтобы убедиться в соблюдении правил взвешивания продукции.

Инициативу поприветствовали фермеры провинции, выращивающие оливки, поскольку они неоднократно высказывали подозрения о том, что их обманывают при взвешивании.

В Союзе мелкого фермерства Хаэна отметили, что многие производители оливок не доверяют весам на предприятиях. По их словам, на протяжении многих лет они призывали провести инспекции на фабриках.

В объединении добавили, что проверки Гражданской гвардии позволят придать процессу прозрачности, развеять сомнения фермеров и выявить возможные нарушения.