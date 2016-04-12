МВФ ухудшил прогноз роста экономики Испании на текущий год

Международный валютный фонд (МВФ) снизил на одну десятую свой предыдущий прогноз роста испанской экономики в 2016 году, сообщают информационные агентства страны. Согласно докладу «Мировые экономические перспективы», в этом году он составит 2,6%, в то время как в январе речь шла о 2,7%. Прогноз на 2017 год – 2,3% - остался неизменным.

Нынешняя коррекция предполагаемых показателей роста ВВП Испании стала первой с августа 2013 года в сторону снижения. Впрочем, уровень их сокращения оказался самым незначительным среди стран с развитой экономикой, а прогноз на текущий год – одним из лучших. Что касается запланированных на следующий год результатов, то здесь Испания уступает только США (+2,5%).

В то же время правительство страны настроено более оптимистично и говорит об увеличении ВВП на 3% в 2016 и 2017 годах.

Между тем МВФ улучшил свой прогноз уровня безработицы в Испании на этот год (19,7% против озвученных в октябре 19,9%). В 2017 году данный показатель снизится до 18,3%,

Что касается динамики цен, то новые данные МВФ подразумевают снижение инфляции на 0,4% в 2016 году и рост цен на 1% в 2017-м.