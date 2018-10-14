МВФ советует правительству Испании осторожнее с повышением минимальной зарплаты

Международный валютный фонд в пятницу порекомендовал правительству Испании проявлять «осторожность» при внедрении решения о повышении минимальной заработной платы (SMI), которое было принято на прошлой неделе.

В МВФ также выразили сожаление в связи с тем, что Испания не воспользовалась периодом активного восстановления экономики, для того чтобы сформировать эффективную налоговую систему.

Председатель правительства Испании Педро Санчес подписал на минувшей неделе соглашение с партией Podemos о повышении минимальной зарплаты на 22,3% до 900 евро.

В организации отмечают, что с принятием таких мер, некоторые жители страны могут остаться за пределами рынка труда. С другой стороны, отмечается, что решение обосновано с социальной точки зрения, в связи с чем эксперты посоветовали сбалансировать эти два аспекта.

МВФ также заявил, что в Испании в последние годы недостаточно активно проходила налоговая консолидация, учитывая высокий уровень госдолга, который составляет 95% ВВП. В фонде настаивают, что налоговая политика должна включать меры направленные на эффективное использование цикличности, то есть использование тех или иных фаз экономического цикла для накопления средств и сокращения расходов.