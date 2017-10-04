Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании

Развитие ситуации вокруг каталонского референдума с каждым разом привлекает все более пристальное внимание международных инвесторов, пишет El Mundo. Последними по данному поводу высказались представители рейтингового агентства Moody's, которые предупредили, что эскалация конфликта повлечет за собой негативые последствия для экономики страны и ее рейтинга.

С одной стороны, эксперты отметили влияние конфронтации на текущие законодательные процессы, в том числе и рассмотрение государственного бюджета на следующий год, которое было намечено на прошлую неделю и отложено в связи с референдумом. "Правительству меньшинства необходима поддержка баскской партии PNV, и в свете последних событий заручиться ею будет сложнее", - считают аналитики.

С другой стороны, они также отметили, что на долю Каталонии приходится примерно 19% национального ВВП, уровень дохода на душу населения в регионе превышает средний по стране, а на его территории проживает 16% населения Испании. В силу этого возможное отделение повысит стоимость финансирования в стране и ослабит ее экономику, которая в настоящее время переживает период роста более чем на 3% в год и по этому поводу регулярно удостаивается похвалы европейских властей.

Предупреждение Moody's прозвучало за две недели до обнародования нового рейтинга Испании, который будет озвучен 20 октября. До недавнего времени он находился на отметке BAA2 и имел стабильные перспективы. Рейтинги агентств служат ориентиром для международных инвесторов и играют важную роль при поиске финансирования на рынках. В любом случае, эксперты исключают возможность реального отделения Каталонии и считают наиболее вероятным исходом пересмотр и перераспределение компетенций между центральной и региональной властями. В этом случае дальнейшие изменения кредитного рейтинга остаются неясными и для Испании, и для Каталонии, так как они будут зависеть от достигнутых соглашений и контроля правительства над финансами автономии.