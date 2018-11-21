Мобильное приложение Vueling интегрировали с Whatsapp Business

Авиакомпания Vueling добавила в своё мобильное приложение функцию Whatsapp Business, с помощью которой пользователь смартфона или планшета сможет получить всю информацию о забронированных билетах и рейсах через систему быстрых сообщений.

Как сообщила компания, система также будет отправлять пассажиру уведомления по Whatsapp, в том числе с прямой ссылкой на страницу, где можно выбрать место в самолёте, произвести регистрацию на рейс в режиме онлайн или поменять билет.

Услуга доступна для всех клиентов Vueling, использующих официальное мобильное приложение авиакомпании.

Сервис был внедрён в рамках стратегии технологических инноваций Vueling For You, которая включает ряд проектов.