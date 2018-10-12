Минимальную зарплату в Испании поднимут до 900 евро

Партия Podemos и правительство Испании достигли договорённости о повышении в 2019 году минимальной заработной платы (SMI) до 900 евро и других изменениях в проекте бюджета.

Соглашение было подписано 11 октября председателем правительства Педро Санчесом и лидером партии Podemos Пабло Иглесиасом, после нескольких этапов переговоров. Изначально Podemos предлагала установить минимальную зарплату на уровне 1000 евро, а правительство склонялось к сумме в 850 евро.

Договорённости были достигнуты и по другим вопросам. Были согласованы уравнивающие меры для отпусков по уходу за ребёнком для матерей и отцов, повышение некоторых социальных выплат, вопросы энергетического перехода, увеличение университетских грантов, реформа избирательного законодательства, повышение налога на капитал свыше 10 млн евро на 1% и другие.

Ещё один пункт соглашения касается Государственного плана жилья, который будет дополнен мерами, направленными на защиту квартиросъёмщиков. Кроме того, у мэрий могут появиться полномочия по регулированию арендной платы.