Минимальная зарплата в Испании в 2018 году составит 736 евро

Испанское правительство одобрило повышение уровня минимальной заработной платы в 2018 году на 4% - до 736 евро. А к 2020 году, при условии достижения намеченных показателей экономического роста и уровня занятости, минимальная зарплата может вырасти до 850 евро.

26 декабря к соответствующему соглашению пришли премьер-министр Испании Мариано Рахой и представители профсоюзов. Таким образом, в следующем году минимальная зарплата увеличится на 28,4 евро, к 2019 году она должна вырасти ещё на 5% до 773 евро, а к 2020 году – на 10% до 850 евро. Однако это произойдёт лишь в том случае, если будут достигнуты плановые показатели по росту ВВП более чем на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, а число зарегистрированных в системе социального обеспечения составит не менее 450 тысяч человек.

По мнению экспертов, учитывая последние тенденции, поставленные цели вполне реалистичны. По их прогнозам, уровень роста испанской экономики на конец 2017 года составит 3,1%. Кроме того, в третьем квартале уходящего года безработица в стране сократилась до самого низкого уровня за последние 9 лет.

В то же время, несмотря на предстоящее повышение, Испания пока еще находится в группе стран ЕС с относительно скромной минимальной зарплатой. К этой группе относятся страны, где минимальная зарплата составляет от 500 до 1000 евро, среди которых Португалия, Греция, Мальта и Словения.