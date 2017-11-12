Минимальная зарплата в Испании - одна из самых низких в Европе

Согласно опубликованным на этой неделе данным Национального института статистики (INE), три миллиона трудоустроенных жителей Испании зарабатывают менее 1 000 евро в месяц. Уровень минимальной межпрофессиональной заработной платы (SMI) при этом составляет 707,6 евро, и это один из самых низких показателей среди европейских государств. Как сообщают информационные агентства Испании, средний размер минимального дохода в Испании оказался меньше установленной Организаций экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) цифры, соответствующей определению низкой зарплаты.

По подсчетам Совета по социально-экономическим вопросам (CES), чтобы выйти из этой категории, минимальный уровень оплаты труда в стране должен вырасти на 1 146 евро. Похожая ситуация наблюдается также в Бельгии, Великобритании, Греции, Словакии, Германии, Нидерландах, Ирландии, Эстонии и Чехии.

Низкой по критериям ОЭСР считается зарплата, эквивалентная 2/3 среднего национального размера оплаты труда. Чтобы достигнуть этой отметки, в Испании она должна вырасти на 62%. В Германии и Великобритании, в свою очередь, ситуация не столь критична и требует роста только на 28% и 22% соответственно. Эксперты CES считают, что рост минимальной зарплаты на 60% в каждой из стран позволил бы значительно снизить уровень бедности и поспособствовал экономическому росту.