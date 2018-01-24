Международная организация труда прогнозирует сокращение безработицы в Испании

По прогнозам Международной организации труда, в 2018 году Испанию ожидает сокращение уровня безработицы до 15,4%.

В соответствии с представленным 22 января докладом МОТ «Социальные и трудовые перспективы в мире, тенденции 2018», количество безработных в Испании в текущем году будет составлять 3,5 миллиона человек. Положительная тенденция, по мнению экспертов, сохранится и в 2019 году, и число безработных уменьшится до 3,2 миллионов человек.

В целом, по Европейскому Союзу организация прогнозирует снижение уровня безработицы до 8,1% в 2018 году и до 7,8% - в 2019 году. Таким образом, число безработных в Европе через два года должно сократиться на 1,5 миллиона человек. В 2017 уровень безработицы в Евросоюзе составлял 8,5%, что является самым низким показателем с 2008 года.

Улучшение показателей МОТ связывает с ростом ВВП ЕС, который в 2017 году увеличился на 2,1%.

Несмотря на благоприятные перспективы, проблема безработицы в Испании по-прежнему актуальна. В частности, МОТ отмечает, что значительная доля трудовых контрактов в стране приходится на временное трудоустройство, и сокращение безработицы существенно не повлияло на количество трудовых контрактов на постоянной основе.