Мэрия Лериды намерена вернуть к жизни заброшенные фермы

Новая программа призвана привлечь фермеров к развитию сельскохозяйственных угодий, которые сейчас пустуют. План включает меры по продвижению фермерской деятельности в Орте и предполагает выращивание сельскохозяйственных культур на неиспользуемых полях. Инициатива, с одной стороны, позволит аграриям развивать фермерские хозяйства, а с другой, может освободить собственников от необходимости платить налог на недвижимое имущество.

Как сообщает газета La Vanguardia, картографический анализ, проведённый в 2013 году, показал, что в Орта-де-Льейда пустовало 374 участка общей площадью 621 га, что составляет 4,2% сельскохозяйственных угодий в миниципалитете. При этом большинство пустующих участков расположены вблизи городских поселений.