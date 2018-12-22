Mercadona построит под Мадридом склад для интернет-магазина

Сеть супермаркетов Mercadona собирается построить центр площадью 14,5 тысяч квадратных метров в пригороде Мадрида Хетафе. Склад разместится в промышленной зоне Los Gavilanes и будет предназначен для заказов, сделанных через интернет в Мадридском сообществе.
Строительные работы в Хетафе начнутся в 2019 году. Ещё один склад, который должен покрыть спрос на покупки в режиме онлайн, появится в зоне La Atalayuela в Вилья-де-Вальекас.
Сеть рассчитывает ввести в эксплуатацию склад в Хетафе к 2020 году. Доставка будет осуществляться по испанской столице и соседним муниципалитетам.
Аналогичный центр Mercadona работает в Валенсии, в промзоне Vara de Quart. В мае этого года в столице провинции и ещё нескольких муниципалитетах региона запустили интернет-магазин в тестовом режиме.
Компания также объявила о своём намерении приобрести землю в Рипольете (Барселона), где разместится один из каталонских складов. Ещё один планируется построить в Свободной экономической зоне Барселоны.
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