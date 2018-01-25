Мадрид вошёл в пятёрку самых привлекательных европейских городов для инвестиций

Мадрид поднялся на четыре позиции и расположился на пятом месте в рейтинге привлекательности городов Евпропы для инвестирования.

Консультационная компания Pwc, ежегодно составляющая рейтинг, связывает улучшение позиций Испании с хорошими экономическими перспективами, а также перспективами повышения доходности для инвесторов.

Третий год подряд в рейтинге Pwc лидирует Берлин, за которым следуют Копенгаген, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

Рейтинг был составлен на основе опросов руководителей агентств недвижимости, инвестиционных компаний, фондов и финансовых учреждений.

В докладе Pwc сообщается, что наибольшим потенциалом в 2018 году обладает сектор логистики, как с точки зрения инвестирования, так и с точки зрения развития, ввиду роста электронной торговли. Также отмечаются перспективы сектора жилищного строительства. Половина опрошенных рассматривает возможность инвестирования в строительство студенческих общежитий, отелей и домов престарелых.