Мадрид – один из самых дорогих городов по затратам на работников

Мадрид вновь вошёл в список самых дорогих городов мира для работодателей с точки зрения расходов на сотрудников.

В рейтинге Live/Work консалтинговой компании Savills Aguirre Newman столица Испании заняла 21 место, обогнав Франкфурт и Берлин. Компания проанализировала средние затраты на рабочие места и жильё для сотрудников. По оценкам аналитиков, в Мадриде работник обходится компании в 35 154 евро в год. При этом по сравнению с прошлогодними результатами, в испанской столице был зарегистрирован рост в 13,7%.

В докладе отмечается, что в крупных городах Европы наблюдается высокий рост затрат на работников, который значительно превышает общемировые показатели.

Глобальный рейтинг возглавляет Гонконг, который в нынешнем году обошёл Нью-Йорк. Расходы на сотрудника в Гонконге в среднем составляют более 97 тысяч евро. В Европе лидирует Лондон – 83 тысячи евро. В ЕС сотрудники также дорого обходятся компаниям в Амстердаме, Дублине и Париже.