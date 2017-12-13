Любимая гамбургерная Барака Обамы выходит на рынок Гранады

Гамбургерная Five Guys откроет свой первый ресторан в Гранаде в 2018 году, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на источники в компании. Сеть известна тем, что в число поклонников их сэндвичей входит бывший президент США Барак Обама.

Первый испанский ресторан Five Guys открылся на мадридском проспекте Гран Виа в 2016 году. На сегодняшний день помимо вышеупомяунтого сеть вкобчает в себя еще три заведения, расположенных в столичных торговых центрах ParqueSur, Plaza Río 2 и La Gavia. Пятое разместится в комплексе Nevada Shopping в Гранаде. Ресторан с просторной террасой, общая площадь которого составит 375 квадратных метров, вместит более 160 гостей. Появление Five Guys в городе позволит создать 60 новых рабочих мест. На сегодняшний день штат компании в стране насчитывает 250 человек.

Работы по оборудованию помещения начались в понедельник и завершатся в марте, когда ресторан откроет свои двери для посетителей. Точная дата этого события пока не определена. Представители сети намерени «произвести революцию в ресторанном бизнесе Андалусии, представив свои свежие гамбургеры из лучших ингредиентов». Любопытная особенность ресторанов Five Guys заключается в том, что в них нет морозильных камер.

Меню заведений, включающее в себя 15 бесплатных топпингов, позволяет создать более 250 000 различных комбинаций сэндвичей. Кроме того, в нем можно найти свежую жареную картошку, которую моют и нарезают ежедневно. В ресторане также установят две машины Coca-Cola Freestyle, с помощью которых можно создать более 100 различных вариантов газировки. Посетителей также ждут приятные бонусы в виде услуги бесплатного обновления напитков, рок-н-ролла и бесплатных же коробочек с жареным арахисом.

На сегодняшний день в Европе работает более 80 ресторанов Five Guys. Расположены они в Великобритании, Франции, Испании и Германии.