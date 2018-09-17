Lidl стал первым супермаркетом в Испании с двойным молочным сертификатом качества

Lidl стал первой сетью супермаркетов в Испании, где продают молоко с двойным сертификатом: пастбищного содержания и благосостояния животных.

Таким образом, компания сделала ещё один шаг на пути к устойчивому потреблению. Ранее она также отказалась от продажи яиц куриц, содержащихся в клетках, и пластиковых пакетов во всех магазинах сети.

Новые сертификаты свидетельствуют о пастбищном содержании 100% коров, производящих свежее молоко, которое Lidl реализует под собственной маркой Milbona, а также гарантируют соблюдение стандартов благосостояния животных. Оба документа выданы Испанской ассоциацией по стандартизации и сертификации AENOR.

По данным последнего Евробарометра, 94% испанских потребителей беспокоятся о благополучии животных на фермах. Кроме того, в Lidl отмечают, что пастбищное содержание коров позволяет увеличить их продуктивную жизнь, а молоко, которое они производят, более питательно и полезно для человека, поскольку оно сохраняет большее количество протеинов и витаминов.

Lidl сотрудничает по поставкам молока с сотней небольших семейных ферм в Галисии, которые обладают двумя молочными сертификатами.