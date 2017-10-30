Лидером по объему продаж экологичных автомобилей в Андалусии стала Малага

Малага заняла первое место в Андалусии по числу проданных экологичных автомобилей, сообщает The Olive Press. Согласно статистике Автомобильной ассоциации Малаги (AMA), за последний год продажи гибридных машин выросли на 94%. Электромобили также стали более популярны: за прошедшие месяцы текущего года в городе было куплено 85 подобных транспортных средств, в то время как за весь прошлый год эта цифра составила только 64.

Второе место по региону занимает Севилья, где было продано 1 147 гибридных машин и 62 электрические, а третье досталось Кадису с показателями в 830 и 37 автомобилей соответственно.

По словам председателя AMA Карлоса Оливы, Малага была одним из первых городов, экспериментировавших с экологичными автомобилями, благодаря чему на сегодняшний день в городе насчитывается достаточное количество зарядных устройств. Впрочем, настоящая причина успеха кроется в "космополотичином характере города", считает Олива, имея в виду значительное число проживающих здесь экспатов.

На национальном уровне продажи экологичных машин выросли на 83%. Самыми популярными гибридными моделями стали Renault Zoe, Nissan Leaf и BMW i3s, а лидером среди электрокаров оказался Mitsubishi Outlander.