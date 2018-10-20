Легализация марихуаны могла бы приносить Испании 3,3 млрд евро ежегодно

Автономный университет Барселоны (UAB) провёл исследование о потенциальном влиянии легализации марихуаны на экономику Испании. По подсчётам исследователей, в бюджет страны ежегодно могло бы поступать около 3,312 млрд евро из налогов и отчислений.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cáñamo. Его авторы также напоминают, что на этой неделе Канада стала первой страной «Большой семёрки», где было узаконено употребление марихуаны в развлекательных целях.

Помимо доходов от налогов, в UAB отмечают возможность регулирования более 100 тысяч рабочих мест, которые бы вышли из теневого сектора экономики. По подсчётам авторов доклада, именно такое количество работников необходимо для удовлетворения спроса в стране, который оценивается в 820 тысяч килограмм.

С другой стороны, исследователи отмечают, что легализация не означает полного устранения чёрного рынка марихуаны. В то же время такой шаг позволил бы ослабить криминальные организации, доля которых на рынке не превышала бы 15%.

Для расчётов исследователи обратились к модели регулирования, включающей три направления: свободное от налогообложения выращивание каннабиса для личных целей, социальные некоммерческие клубы марихуаны с некоторыми отчислениями и свободный рынок, предполагающий выплату налогов в полном объёме.