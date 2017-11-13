Компания Iberdrola закрывает последние угольные электростанции

Компания Iberdrola обратилась в Министерство энергетики с запросом о закрытии тепловых электростанций в районах Лада (Астурия) и Велилья (Паленсия), сообщают информационные агентства Испании. Это решение является частью стратегии по ликвидации всех угольных электростанций холдинга в мире. Руководство Iberdrola заверило, что их закрытие не повлияет на рабочие места: сотрудники будут задействованы в демонтаже ТЭС, который займет 4 года и потребует инвестиций в размере около 35 миллионов евро, и переведены на другие заводы компании. Ландшафт территорий, на которых ранее располагались станции, будет восстановлен. Представители холдинга также отметили, что подобные изменения не скажутся на поставках электроэнергии.

Данный шаг стал частью плана по переходу на "чистую" энергию и более скорое снижение уровня выбросов углекислого газа при ее производстве. Изначально предполагалось, что к 2030 году их объемы будут снижены на 50% по сравнению с 2007-м. В рамках этой стратегии руководство Iberdrola также обратилось в Еврокомиссию и Европарламент с просьбой о принятии более амбициозных целей на 2030 год и увеличении квоты возобновляемой энергии до 35% против нынешних 27%.

Суммарный объем энергии, которую производили тепловые электростанции Iberdrola, закрытые в период с 2001 года и по сегодняшний день, составлял почти 7 500 мегаватт. После демонтажа последних угольных станций уровень экологичного производства электричества составит 68% для компании и 76% по Испании в целом.