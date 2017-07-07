Компания Carrefour открыла свой первый центр инноваций в Испании

Компания Carrefour открыла свой первый на территории Испании центр инноваций, расположенный в промышленной зоне Лас-Мерседес. Как сообщает The Huffington Post, его штат насчитывает 240 человек, занятых в сфере электронной торговли, цифрового маркетинга и инновационных разработок.

Подобным образом Carrefour планирует составить конкуренцию сети супермаркетов Mercadona, которая несколько дней назад открыла аналогичный центр Mercadona Tech с целью привлечения специалистов технологической сферы для работы над задачами в сфере онлайн-торговли, которая до этого момента играла второстепенную роль – настолько, что президент компании емко выразил ее суть фразой "Наш нынешний сайт – полное дерьмо".

Руководитель отдела e-Commerce Хосе Лопес Кальвет и глава кадрового департамента Артуро Молинеро объяснили, что основной задачей новой платформы Carrefour является объединение всей экосистемы, связанной с цифровой трансформаций компании. Сотрудники нового центра займутся развитием сервиса карпулинга, шатлов в центр Мадрида, приложений для парковки, сенсорного освещения и других подобных инициатив. Кроме того, комплекс призван стать местом обмена идеями среди представителей различных департаментов. Средний возраст его сотрудников составляет 35 лет. 80% из них – выпускники ВУЗов. Более 150 человек имеют образование в области инженерии или естественных наук. 45% штата составляют женщины, занимающие руководящие должности. На сегодняшний день Carrefour продолжает работу над мобильными системами оплаты и передачи информации в режиме реального времени.