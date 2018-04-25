Компания Amazon открыла в Барселоне центр поддержки малого и среднего бизнеса

Компания Amazon организовала в Барселоне Seller Support Hub – мультиязычный центр поддержки малых и средних предприятий Южной Европы, которые используют американскую платформу для продажи товаров.

На момент открытия штат центра составляет 200 сотрудников. Планируется, что в ближайшие годы организация создаст в общей сложности 500 рабочих мест.

Центр разместился в квартале технологий 22@. По соседству с ним появится новый центр исследований и развития Amazon, который будет специализироваться на машинном обучении.

Seller Support Hub будет предоставлять малым и средним предприятиям Испании, Италии и Франции поддержку по использованию инструментов Amazon для продажи продукции на глобальном уровне.