KitKat лишится статуса защищённой торговой марки в Испании

KitKat утратит статус защищённого бренда на территории Испании и всего Евросоюза, в связи с чем шоколад под этой маркой сможет выпускать кто угодно.

Швейцарская корпорация Nestle, которой принадлежит торговая марка, проиграла дело в Европейском суде. Для получения полной защиты торговой марки компания должна была подтвердить, что её дизайн является узнаваемым во всех странах-членах ЕС.

Как сообщают адвокаты, такие доказательства были предоставлены лишь по части ЕС, включая Данию, Германию, Испанию, Францию, Италию, Нидерланды, Австрию, Финляндию, Швецию и Соединённое Королевство. Тем не менее, суд счёл бренд недостаточно известным.

Защищённый статус был предоставлен KitKat в 2006 году Офисом по интеллектуальной собственности ЕС.