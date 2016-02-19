Китай просит Испанию соблюсти права арестованных руководителей банка ICBC

Представители Китая призвали Испанию «соблюсти права и интересы» сотрудников китайского банка ICBC. Поводом для этого послужил их арест по подозрению в отмывании по меньшей мере 40 млн евро. В среду полиция провела обыск в мадридском офисе банка и задержала пятерых его директоров.

«Мы надеемся, что испанская сторона рассмотрит этот вопрос в соответствии с законом и честно защитить законные права и интересы китайских компаний», - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Хонг Лей.

В свою очередь, пекинский представитель банка заявил СМИ, что его мадридское отделение будет активно сотрудничать со следствием. По его словам, ICBC «строго соблюдает меры по предотвращению возможного отмывания средств» и действует в соответствии с законодательством. Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией базирующиеся в Европе юристы компании срочно выехали в Мадрид.

Банк подозревают в разрешении на перевод в Китай средств, которые были получены от контрабанды, налоговых преступлений и эксплуатации труда.

«Испания стала важным направлением инвестиций для китайских компаний и финансовых организаций», - отметил Хонг. Он также призвал к сохранению хороших отношений между странами.

Представители испанской полиции заявили, что рейд стал следствием проведенной в прошлом году операции против базирующихся в Мадриде банд, которые подозревались в импорте огромного количества товара из Китая без надлежащего декларирования на таможне во избежание налогов и сборов. Преступные организации предположительно размещали свой незаконный доход на счетах в ICBC. Банк, в свою очередь, обвиняют в том, что он не проверил происхождение средств перед их отправкой в Китай, как того требует закон.

ICBC – не первая финансовая организация, вовлеченная в скандал с отмыванием средств за рубежом. В июне итальянская прокуратура заявила, что Bank of China был вовлечен в нелегальные переводы крупных сумм денег за пределы страны. Месяц спустя Федеральная резервная система США обвинила China Construction Bank в слабости программы по борьбе с отмыванием средств.