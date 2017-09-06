Каждый третий житель Барселоны зарабатывает не более 1 000 евро в месяц

Низкий уровень заработных плат остается одной из главных проблем испанского рынка труда, и в особенности это касается больших городов. Так, согласно данным недавно опубликованного мэрией Барселоны доклада, каждый третий житель каталонской столицы в месяц зарабатывает около 1 000 евро. Для молодых людей в возрасте до 30 лет ситуация оказалась еще хуже: 2 из 3 представителей этой группы получают меньше вышеназванной цифры. Если брать за ориентир отметку в 40 000 евро в год, то около 80% населения города зарабатывает меньше этой суммы.