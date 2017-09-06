Каждый третий житель Барселоны зарабатывает не более 1 000 евро в месяц

Низкий уровень заработных плат остается одной из главных проблем испанского рынка труда, и в особенности это касается больших городов. Так, согласно данным недавно опубликованного мэрией Барселоны доклада, каждый третий житель каталонской столицы в месяц зарабатывает около 1 000 евро. Для молодых людей в возрасте до 30 лет ситуация оказалась еще хуже: 2 из 3 представителей этой группы получают меньше вышеназванной цифры. Если брать за ориентир отметку в 40 000 евро в год, то около 80% населения города зарабатывает меньше этой суммы.
Содержащаяся в докладе информация свидетельствует о том, что уровень зарплат за последние 5 лет снизился примерно на 6,5%. На эту тенденцию не повлияли ни улучшения в экономической сфере, ни рост числа рабочих мест.
Подобный уровень дохода едва позволяет горожанам сводить концы с концами, в особенности с учетом заметного роста цен на жилье. Только 5% доступных на рынке Барселоны квартир можно снять за сумму до 800 евро. Кроме того, город считается одним из самых дорогих с точки зрения аренды комнат: по данным Idealista, их средняя стоимость составляет 426 евро.Темы: Бизнес