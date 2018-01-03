Каталонский кризис обошёлся в миллиард евро

Министр иностранных дел Испании Луис де Гиндос заявил, что каталонский кризис стоил стране более 1 миллиарда евро, что было связано с замедлением экономического роста в регионе на фоне политических неурядиц.

В интервью радио Cadena SER де Гиндос отметил, что Каталония была двигателем испанской экономики, однако, в четвёртом квартале она превратилась в «бремя». По оценкам министра иностранных дел, в общей сложности сумма потерь может достигать 1,2 миллиарда евро.

Глава испанского внешнеполитического ведомства обвинил в сложившейся ситуации «неопределённость, обеспокоенность и потерю доверия» к предыдущему правительству Каталонии, которое было отправлено в отставку.