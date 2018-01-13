Каталонские компании оштрафуют за нарушение трудового законодательства во время теннисного турнира

Компании Schweppes и модельному агентству Toté Vignau грозит штраф в размере 25 тысяч евро. Профсоюз UGT подал жалобу о том, что с их стороны не были обеспечены необходимые условия труда для сотрудниц, выступавших в качестве моделей.

Восемь девушек, которых наняло агентство, во время проведения теннисного турнира Barcelona Open Banc Sabadell в мае 2017 года были одеты в открытые наряды, несмотря на то, что им предстояло работать в условиях холода и дождя. По словам моделей, они были вынуждены носить короткие платья, а верхнюю одежду им разрешали надевать только во время перерыва.

В профсоюзе заявили, что принуждение носить откровенные наряды является к тому же сексуальной дискриминацией, и также потребовали провести соответствующую проверку.

В теннисном клубе Real Club de Tenis De Barcelona, где проходил турнир, заверили, что им ничего не было известно об этой ситуации.