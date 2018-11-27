Каталонская компания завоевывает мировой рынок пищевых ароматизаторов

Carinsa представляет собой небольшое предприятие, которое занимается исследованием и созданием пищевых ароматизаторов, которые экспортируются в 52 страны мира. Один из последних контрактов на поставки был заключён с Палестиной.

Компания открылась 25 лет назад, и на сегодняшний день её деятельность охватывает производство и сбыт ароматизаторов, функциональных ингредиентов и технологических решений для продуктов питания и кормов для животных, а также ароматизаторов для дома, бытовой химии, косметики и других средств.

В компании отмечают, что инновация – одна из главных составляющих её работы, в которую ежегодно вкладывается 20% доходов.

В Carinsa работает 150 человек, большая часть из которых – инженеры и исследователи. В 2017 году оборот компании составил 44 млн евро, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. К 2025 году в планах руководства выйти на оборот в 100 млн евро.

В дальнейшем предприятие собирается продолжать развивать международную сеть, в особенности наращивая присутствие в Азии и США. В настоящее время компания представлена филиалами, офисами и торговыми представительствами в десятках стран на четырёх континентах.