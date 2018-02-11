Каталония уступила Мадриду по числу новых компаний

В 2017 году число новых коммерческих организаций в Испании сократилось на 6,6% по сравнению с прошлым годом.

По данным Национального института статистики, общее количество коммерческих компаний составляет 94 382, что является самым низким показателем с 2014 года. До этого на протяжении семи лет наблюдалась тенденция к росту числа таких организаций.

22% созданных компаний работают в сфере торговли, 13,6% - в области недвижимости, финансов и страхования.

Больше всего коммерческих организаций в прошлом году появилось в Мадриде (20 434), Каталонии (18 512) и Андалусии (15 380), меньше всего – в Риохе (408), Кантабрии (762) и Наварре (838). При этом Каталония в 2017 году уступила пальму первенства Мадриду. В столичном регионе новых компаний стало на 2,6% больше, в то время как создание новых организаций в Каталонии замедлилось на 15%, что представляет собой самый значительный спад среди четырёх регионов Испании, лидирующих по численности населения и экономической активности.