Каталонцы за неделю вывели 6 млрд евро из местных банков

События 1 октября в Каталонии заставили местных жителей всерьёз забеспокоиться о сохранности своих финансов. Всего за одну неделю после проведения незаконного референдума в банках автономной области было снято около 6 миллиардов евро.

Несмотря на то, что финансовые учреждения не разглашают данные о снятии средств, по информации газеты La Vanguardia, речь идёт о 6 миллиардах евро за первую неделю октября. Отмечается, что особую активность по выводу средств каталонцы проявляли в будние дни в период со 2 по 6 октября.

В ответ на озабоченность вкладчиков, два крупных каталонских банка CaixaBank и Sabadell объявили о переносе головных офисов за пределы Каталонии – в Валенсию и Аликанте, с целью сохранить гарантии ЕС и Центрального европейского банка. После того, как об этом решении стало известно, депозиты в этих банках резко перестали сокращаться, а, начиная с 10 октября, ситуация полностью нормализовалась.

По состоянию на 30 сентября, вклады клиентов двух банков по всей Испании превышали в совокупности 266 миллиардов евро, из которых 177 миллиардов были размещены в CaixaBank, а 89 миллиардов – в Sabadell. По подсчётам La Vanguardia, порядка 22-27% счетов приходились на каталонцев, а вывод средств в автономной области в начале октября составил около 10% от общей суммы депозитов.