Каталонцы всерьез взялись за производство "подводного" вина

Отель Cala Jòncols и Гильдия рыбаков Росеса совместными усилиями проводят исследования по усовершенствованию "подводного" вина, пишет La Vanguardia. В 2009 году руководство гостиницы запустило проект по погружению винных бутылок на дно залива Хонкольс. Сначала эксперимент проводился с продукцией различных виноделен региона, а два года назад авторы инициативы решили создать собственный виноградник. Позже к проекту присоединились и рыбаки, которые оказывают содействие в спуске железных клеток с вином. Теперь организаторы инициативы решили пойти еще дальше и изучить свойства выдерживаемых в море вин.

В рамках исследования, проводимого Школой ресторанного и гостиничного дела Жироны, рассматриваются в том числе и изменения, которые претерпевают напитки в зависимости от сорта винограда, вида пробки или цвета бутылочного стекла. Первые результаты уже подтвердили определенные различия между винами, которые выдерживались под водой 9 месяцев и полтора года соответственно. По словам преподавателя вышеупомянутой школы Хосепа Луиса Виласарау, речь идет о малоизученной сфере. поэтому любые полученные сведения будут полезны и позволят значительно улучшить качество продукта.

В пятницу была проведена сравнительная дегустация "подводного" вина, выдерживаемого на глубине 17 метров, и других напитков, изготовленных традиционным способом. В ней приняли участие энологи, сомелье, преподаватели и выпускники Школы ресторанного и гостиничного дела Жироны и другие профессионалы.

Представители отеля Cala Jòncols считают, что выдерживание вина на глубине в значительной степени влияет на его качество и делает продукт уникальным. Подобная технология позволяет получить напиток с насыщенным и свежим вкусом с едва уловимыми нотками йода. Эти характеристики заметно отличаются от свойств, которыми обладало бы то же самое вино, выдержанное в обычном погребе.

Несмотря на отсутствие научных данных, которые подтвердили бы пользу от применения столь оригинального метода, он уже позволяет предложить клиентам нечто эксклюзивное: так, к столу бутылки подаются в том же виде, в каком их поднимают с морского дна.

В сентябре организаторы проекта собрали на своих виноградниках первый урожай в объеме 3 тонн винограда. Ожидается, что из этой партии будет произведено около 1 900 бутылок вина. В будущем они также планируют построить собственный винный погреб.